Зеленский: без Украины построение объединенной и успешной Европы не может быть завершено

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13:19
В Европарламенте заявили о масштабной утечке данных
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12:48
Миллиардер Блумберг выделит 250 млн долларов на поддержку Байдена на выборах президента США
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12:17
В США начали новое расследование против Трампа
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18:12
ВОЗ готовит Европу ко второй волне коронавируса осенью
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17:19
Европейская комиссия предложила новые правила для авиапутешествий
- 13:19
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15:54
Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина
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13:12
ФОПам разрешили не платить ЕСВ за месяцы, за которые они не получили прибыли
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17:59
Культура, образование и спорт не должны финансироваться по остаточному принципу, это стратегические сферы – замглавы ОП
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15:54
Работаем, чтобы через 10 дней транспорт возобновил работу – министр
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14:52
Цены на электричество для населения в 2020 году поднимать не будут — Шмыгаль
- 15:54
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10:03
"Стоп культурный карантин": Украинские деятели искусства направили в небо лучи света
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09:18
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе "Киев-Одесса": двое погибших
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11:55
В Израиле после шести недель карантина открыли ТЦ, рынки и спортзалы
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09:18
Метро Нью-Йорка впервые за 115 лет закрыли для дезинфекции
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09:04
Под Кабмином состоялся митинг предпринимателей
- 10:03
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09:14
В NASA показали вертолет для исследования Марса
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09:16
На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей
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09:12
На Житомирщине ликвидирован лесной пожар, под Чернобылем – до сих пор тлеет трава
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09:23
Коронавирус в Вишневом: общежитие охраняет Нацгвардия
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09:31
Киев накрыла пылевая буря
- 09:14