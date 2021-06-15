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В Европе не верят в "европейский выбор" Зеленского

15.06.2021 / 15:34
На первый взгляд, статья Анны Леонхард во влиятельном бельгийском издании The Brussels Times примечательна критикой украинской власти во главе с Владимиром Зеленским. Но только на первый взгляд. На самом деле это очень знаковый текст, потому что издание из ЕС критикует украинскую власть в первую очередь из-за того, что ее экономический и политический курс не отвечает идеологии Европейского Союза.

Поэтому, приходит к выводу The Brussels Times, грош цена всей этой показухе с флагами ЕС и лозунгами о "европейском выборе", если на деле официальный Киев ведет себя вразрез с принципами Евросоюза.

По мнению автора The Brussels Times, официальный Киев занимается подменой понятий. Вместо борьбы против коррупции власть развернула наступление на крупный и средний бизнес. Пассаж о том, что вердикты судов подменили указы Зеленского - это отсылка к указам о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и санкциям против Виктора Медведчука.

Не упустили из виду в Европе и историю с так называемым антикоронавирусным фондом, когда Офис президента и Кабинет Министров расходуют средства на борьбу с COVID-19 на посторонние задачи. Причем влиятельное европейское издание The Brussels Times прямо пишет, что и наступление на бизнес, и атака на оппозицию во главе с Медведчуком, и нецелевые траты из антикоронавирусного фонда - все это имеет признаки коррупции со стороны власти.

"Борьбу против коррупции подменили борьбой против крупного и среднего бизнеса, равное налогообложение подменили ужесточением налоговой нагрузки, судебную систему, как подчеркнуло ПАСЕ, подменили решениями Офиса президента и еще нескольких чиновников, целевые средства Запада, предназначенные для борьбы с COVID-19, используются не по назначению, что имеет признаки коррупции".

Причина критики со стороны влиятельного издания ЕС - это законопроект №5600. Проект №5600 формально подал в парламент Кабинет Министров. А на самом деле, как сообщают украинские СМИ, его продвигает Офис президента, а непосредственный автор - народный депутат Даниил Гетманцев. Гетманцев, как мы помним, "засветился" в качестве исполнителя заказов Коломойского. В частности, в 2019 году Гетманцев зарегистрировал законопроект №1210 о повышении ренты на железную руду.

На это раз, видимо, решили одной только рентой на железную руду не ограничиваться, потому что законопроект №5600 в стиле "драть три шкуры" предлагает повысить ряд акцизов и налогов, а также ввести новые подати.

Авторы №5600 предлагают повысить и акцизы на алкоголь, и ренту на руду, а также обязать платить НДС при продаже квартиры - и на первичном, и на вторичном рынке. И новый налог на землю - так называемая минимальная налоговая нагрузка - для тех, кто выращивает сельхозпродукцию, разводит домашний скот или сдает землю в аренду. Кроме того, предлагается дать новые полномочия и налоговым органам - чтобы им легче было "кошмарить" налогоплательщиков.

The Brussels Times прямо пишет, что если этот законопроект примут, то налоговая нагрузка в Украине будет одной из самых высоких в мире.

А главное, это будет серьезный удар по экономике.

"Потому что экономика, ослабленная войной, а также напряжением на южной, восточной, а теперь и северной границе Украины, станет еще более слабой. Другими словами, интеграция экономик Украины и Европы будет "помножена на ноль" усилиями украинских чиновников".

К слову, The Brussels Times на примере канадской компании TIU аргументировала, что в Украине права инвесторов не уважают и нарушают при Зеленском точно так же, как и при Януковиче, и при Порошенко.

По мнению авторитетного европейского издания, в ЕС расценивают нынешний курс - и имитацию борьбы с коррупцией, и подмену судебных решений указами Зеленского, и попытку "налогового грабежа" - как движение в противоположном направлении. В направлении, противоположном ЕС. Ничего себе оценка!

"На данный момент Запад наблюдает движение Украины в противоположном направлении, в то время как мы хотели бы видеть какие-то реальные и законные шаги по декриминализации украинского общества и чиновников", - подчеркивает The Brussels Times.

Европа, Зеленский, Леонхард
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