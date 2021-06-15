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Саммит НАТО: решение о будущем членстве Украины в Альянсе в силе, для Киева главное - продвигать реформы

15.06.2021 / 16:20
Лидеры НАТО подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, констатируя, что Киев должен продвигаться вперед на пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.

Речь об этом идет в заключительной декларации, принятой по итогам саммита Организации Северо-атлантического договора, который прошел 14 июня в Брюсселе.

"Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммите, что Украина будет членом альянса с Планом действий в отношении членства как неотъемлемой частью процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству. Мы твердо поддерживаем право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне. Ежегодные национальные программы в рамках Комиссии НАТО-Украина остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в НАТО. Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии Украина-НАТО, чтобы достичь своей цели в отношении внедрения принципов и стандартов НАТО", - сказано в декларации.

Союзники считают, что "успех широких и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, продвижение инклюзивного политического процесса, реформы по децентрализации, основанные на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права будут решающими для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины. Особенно важны дальнейшие реформы в сфере безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины", - говорится в декларации.

"Мы приветствуем значительные реформы, которые уже были проведены и настоятельно рекомендуем достигать дальнейшего прогресса в соответствии с международными обязательствами и обязанностями Украины", - отмечается в документе.

В этой связи союзники заверили в дальнейшем предоставлении практической поддержки с целью реформирования сектора обороны и безопасности, включая также и посредством Комплексного пакета помощи. "Мы также будем продолжать поддерживать усилия Украины, направленные на укрепление ее устойчивости гибридным угрозам, включая увеличение интенсивности в рамках платформы Украина-НАТО по противостоянию гибридной войне", - сказано в декларации.

Союзники также приветствовали сотрудничество Украины и НАТО в сфере безопасности Черноморского региона. "Статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, дает дальнейший импульс для нашего уже амбициозного сотрудничества и будет продвигать вперед дальнейшую взаимосовместимость, предоставляя больше учений, занятий и обмен информацией. Сотрудничество в военной сфере и инициатива по построению возможностей между Украиной и НАТО, включая Литовско-польско-украинскую бригаду, и дальше будут укреплять эти усилия. Мы высоко ценим вклад Украины в операции союзников, силы реагирования НАТО и учения", - отмечается в документе.

Источник

саммит, НАТО
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