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Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину – Минздрав

15.06.2021 / 16:51
Полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной Sputnik V, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи, не является основанием для въезда в Украину.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве уточнили, что, согласно действующему законодательству, для въезда в Украину нужно предъявить или отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы) или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, ведомство напоминает, что в соответствии с постановлением Кабмина от 8 февраля 2021 № 95, в Украине запрещена регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором.

Источник

коронавирус, вакцинация, Спутник
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