Войти | Зарегистрироваться
17:30

вторник,
15 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Верующие УПЦ призвали власть отозвать приглашение Варфоломею на 30-летие Независимости Украины

15.06.2021 / 17:10
Верующие УПЦ призвали власть отозвать приглашение Варфоломею на 30-летие Независимости Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие объяснили, что приглашение Патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости Украины вдохновило радикально настроенных сторонников ПЦУ на захваты храмов УПЦ

Верующие Украинской Православной Церкви призвали Верховную Раду и Президента отозвать приглашение Патриарху Варфоломею посетить празднование 30-й годовщины со Дня Независимости Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие отметили, что предстоящий визит в Украину Константинопольского Патриарха Варфоломея I способствует разжиганию религиозной вражды и призвали власть отозвать его приглашение «ради сохранения мира и спокойствия в стране».

«Константинопольский патриарх Варфоломей I - не лидер иностранного государства, а религиозный деятель, который к тому же находится в конфликте с Украинской Православной Церковью», - отметили в обращении.
«Официальное приглашение в Украину иностранного религиозного деятеля, с которым у самой многочисленной религиозной конфессии страны разорвано евхаристическое общение, это не просто вмешательство во внутренние дела Церкви и нарушение требований ст.35 Конституции Украины относительно отделения Церкви от государства, - это угроза межконфессиональному миру в стране», - считают авторы документа.

Верующие объяснили, что приглашение Патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости Украины вдохновило радикально настроенных сторонников ПЦУ на захваты храмов УПЦ.

«Миллионы мирян Украинской Православной Церкви обеспокоены тем, что приезд в Украину Константинопольского Патриарха Варфоломея I станет импульсом для массового захвата храмов, всколыхнет волну насилия в стране и спровоцирует активизацию новых конфликтов и противостояний на религиозной почве. Именно поэтому мы считаем визит Константинопольского патриарха в Украину сегодня опасным», - заявили верующие УПЦ.

Как сообщалось ранее, сегодня более 20 тыс верующих УПЦ собрались на молитвенное стояние под Верховной Радой и Офисом Президента. Верующие просили народных избранников и Президента отменить действие антицерковных законов.

Источник: Inpress.ua
президент, УПЦ, верховная рада
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.