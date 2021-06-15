Ляшко прогнозирует спад заболеваемости COVID летом. И рост осенью

Об этом в интервью "НВ" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, динамика заболеваемости на сегодня свидетельствует о спаде в летние месяцы.

"Эта динамика характерна как для Украины, так и для большинства стран мира. Сейчас эпицентр, который был в Индии в предыдущие месяцы, в частности в апреле-мае, перемещается в страны Южной Америки: "горят" Бразилия и Аргентина, а в других странах отмечается стабилизация", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что в Украине, как и в большинстве европейских стран, летом обычно заболеваемость идет на спад.

"Мы прогнозируем, если не будет никаких дополнительных мутаций коронавируса, что в летний период у нас продолжится стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее он заявлял, что до конца лета Украины получит более 10 млн доз COVID-вакцин.

Украина вошла в "зеленую зону" согласно европейским критериям. Это означает, что если бы выдавались признанные в Европе сертификаты вакцинации от COVID, то у украинцев не было бы ограничений на поездки в ЕС.

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