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Немецкий политолог считает, что Европа предпочитает «позорно» не вмешиваться в украинские дела

01.03.2021 / 18:09
Немецкий политолог Александр Рар осудил Евросоюз за бездействие в отношении Украины на фоне агрессивной смены курса президента Владимира Зеленского.

По его словам, Киев, который все-таки подписал договор о евроассоциации, «нужно остановить».

«ЕС на все то, что творится на Украине, молчит. Это позорное явление. Поэтому надо остановить все эти безобразия, но, увы, никто этого не делает», — констатировал Рар.

Напомним, что в феврале 2021 года Зеленский ввел санкции против лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также лишил лицензии три независимых телеканала: «112 Украина», ZIK и NewsOne.

По мнению немецкого политолога, такие репрессии происходят по инициативе украинских политических элит, которые уверены, что США будут их поощрять и давать деньги, если те будут «кусать» Россию. Эти люди полагают, что президенту Джо Байдену, в отличие от своего предшественника, Украина важна, и он вот-вот даст команду «фас».

При этом для самих американцев Киев «до лампочки», убежден эксперт. Противостояние с Донбассом США будут использовать исключительно как форпост против России. Европа же предпочитает «позорно» не вмешиваться в украинские дела:

«Это свидетельствует о том, что европейцы на самом деле не знают, что там происходит, и что это целенаправленная политика Зеленского, который хочет развернуться к американцам, и ему плевать на Германию и Францию. Он просто понимает, что от них поддержку не получит. Сейчас он делает то, за что, как ему кажется, его Америка погладит по головке», — заключил эксперт.

Накануне по случаю украинского «Дня сопротивления Крыма российской оккупации» на сайте Белого дома было опубликовано заявление Джо Байдена. В нем президент сообщил, что власти США никогда не признают суверенитет России над Крымом, будут поддерживать Украину и вместе с Киевом противостоять «агрессивным действиям» Москвы. В ответ Зеленский незамедлительно поблагодарил Байдена за поддержку.

Украина, Европа, Зеленский, Рар
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