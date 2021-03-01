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Зеленский объявил войну Медведчуку, чтобы порадовать национал-радикалов и получить поддержку Запада, – швейцарские СМИ

01.03.2021 / 18:19
Санкции Президента Украины Владимира Зеленского против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко, а также в отношении оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK – это попытка получить признательность националистически настроенного электората и задобрить западных кураторов.

Об этом пишет популярный швейцарский сайт Neue Zürcher Zeitung.

Ресурс отмечает, что украинский Президент безрезультатно борется с падением популярности и теперь он решил расправиться с политическими оппонентами с помощью санкций и репрессий.

«Собственно, Президент Зеленский в феврале этого года порадовал национал-патриотически ориентированные круги населения сменой курса», – пишет швейцарское издание, добавляя, что на это не решился даже его предшественник Петр Порошенко.

Далее информационный портал напоминает, что в начале месяца Совет национальной безопасности и обороны отозвал лицензии у трех телеканалов – «112 Украина», Newsone и ZIK. А неделю назад президентские санкции настигли Виктора Медведчука и его супругу, телеведущую Оксану Марченко, которые серьезно осложнили жизнь Зеленскому.

«Однако решения вызвали критику даже со стороны части партии Зеленского "Слуга народа". Критике подвергся и тот факт, что санкции в отношении Медведчука были применены без предварительного судебного разбирательства. Оппозиция говорит о репрессиях и вопиющем нарушении гражданских свобод», – говорится в материале швейцарского СМИ.

По мнению автора статьи, для Зеленского, который в начале своей избирательной кампании совсем не казался национал-патриотом, такая резкая смена «амплуа» и атака на оппозицию – шаг очень рискованный, но Президент надеется на поддержку Запада.

«Для Зеленского, который для большинства электората был политическим новичком, превратиться в национал-патриота – это риск, как и нападение на своих политических оппонентов. Но рейтинги его популярности падают, и ему срочно нужна поддержка Запада», – подчеркивает NZZ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

телеканалы, санкции, Медведчук, Зеленский, Марченко
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