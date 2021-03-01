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Управделами УПЦ объяснил, что такое послушание и почему оно важно

01.03.2021 / 20:30
Управделами УПЦ объяснил, что такое послушание и почему оно важно
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний отметил, что голос совести надо уметь слышать

В Церкви мы постоянно слышим о важности и необходимости послушания.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) объяснил, что такое послушание и с чего оно начинается.

«Послушание начинается с внешнего исполнения того, что было поручено. Сначала послушание старшим, затем другому человеку, было бы только разумным его указание. Но это только начало. Надо идти дальше, когда научишься слушаться человека.

Следующая ступень - слушаться голоса совести. Он может быть властным, но и его, если постоянно сопротивляться, можно заглушить. Это всегда большая потеря. Не случайно всегда считалось, что бессовестный человек - почти пропащий», — объяснил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний отметил, что голос совести надо уметь слышать. «Это легко делать только тому, кто привык слушаться другого ради того, чтобы научиться послушанию воле Божией. Голос совести более тонко корит душу и поэтому требует большого внимания», - рассказывает владыка.

«Далее человек может научиться слышать еще более тонкий и даже нежный, как говорят духовники, - голос Ангела-хранителя. Но и это не высший предел. Некоторые подвижники чувствуют и голос Духа Святого. При этом они говорят: «Просто так человеку, оглушенному шумом страстей, этого не услышать». Потому что требования растут», - продолжил управделами УПЦ.

«Что нужно? Самоотречение. На него человек сразу не способен. Подвиг нужен. Послушанием этот подвиг и начинается и ведет человека выше и выше - к Богу», - подытожил митрополит Антоний.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц, Митрополит Антоний
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