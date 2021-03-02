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В Украине проверят всех владельцев оружия, разрешительная служба в полиции расформирована

02.03.2021 / 09:01
В Украине проверят всех владельцев оружия, разрешительная служба в полиции расформирована
В Украине из-за коррупционной схемы расформирован все подразделения полиции по контролю над оборотом оружия, проверят личные дела всех владельцев оружия на законность получения разрешения.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно по законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие - изъято".

Коррупционная схема выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия (охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемый "травмат" - устройства для отстрела резиновых пуль -ред.) было обнаружена в результате проверки Департамента внутренней безопасности Нацполиции, которую проводили в течение полугода года.

По словам Клименко, разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров.

Глава Нацполиции подчеркнул, что среди "заказчиков" этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.

Есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, с использованием поддельных документов.

Пока внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них - чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.

Уволены четыре сотрудника Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах.

1 марта Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

По словам главы полиции, сейчас завершается формирование нового подразделения с другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время его обещают представить обществу.

Все полученные материалы по этому преступлению будут переданы в Государственное бюро расследований.

Источник

оружие, полиция
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