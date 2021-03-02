В Украине проверят всех владельцев оружия, разрешительная служба в полиции расформирована

Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно по законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие - изъято".

Коррупционная схема выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия (охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемый "травмат" - устройства для отстрела резиновых пуль -ред.) было обнаружена в результате проверки Департамента внутренней безопасности Нацполиции, которую проводили в течение полугода года.

По словам Клименко, разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров.

Глава Нацполиции подчеркнул, что среди "заказчиков" этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.

Есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, с использованием поддельных документов.

Пока внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них - чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.

Уволены четыре сотрудника Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах.

1 марта Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

По словам главы полиции, сейчас завершается формирование нового подразделения с другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время его обещают представить обществу.

Все полученные материалы по этому преступлению будут переданы в Государственное бюро расследований.

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