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Зеленский против Порошенко: если бы снова 2-й тур, разрыв был бы меньше

15.06.2021 / 15:18
Действующий президент Владимир Зеленский в условном втором туре снова бы победил бывшего президента Петра Порошенко, но получил бы меньшую поддержку среди избирателей.

Об этом свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

В частности, при моделировании второго тура выборов президента с участием Зеленского и Порошенко, за первого бы отдали свои голоса 60% избирателей, за второго – 40%. Речь идет о тех, кто точно принял бы участие в голосовании.

При условии, что во второй тур вышел бы представитель "ОПЗЖ" Юрий Бойко, то он бы набрал 26% поддержки, а Зеленский – 74%.

В то же время, Порошенко мог бы победить Зеленского на Западе, но сокрушительно проиграл бы на Юге.

Противоположная ситуация с Бойко. Он бы победил действующего президента на Востоке, но проиграл бы ему на Западе и в Центре.

Опрос проводился с 14 по 19 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено было 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.

Напомним: во втором туре выборов президента Владимир Зеленский получил 73% голосов избирателей, а Петр Порошенко – почти 24%.

Источник

выборы, Порошенко, Зеленский
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