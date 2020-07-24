Митрополит Антоний объяснил, какое качество Бог больше всего ждет от человека

Бог хочет, чтобы человек был совершенен во всех добродетелях.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в Киево-Печерской лавре в четверг, в день торжеств в честь основателя монастыря – преподобного Антония Печерского.

«Преподобный Никодим Святогорец в одном из своих писем замечает: Бог требует от человека не какой-то конкретной добродетели, не какого-то конкретного одного подвига. Бог требует от человека совершенства. Бог хочет, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях», - сказал он.

Владыка отметил, что фундаментом развития человеческой цивилизации и каждой отдельной личности должно стать Божественное творение.

«Бог создает человека для бессмертия. И поэтому задача человека – сделать все в своей жизни, для того чтобы приобщиться к источнику бессмертия. Дело в том, что человек, хотя и является венцом творения, от также является творением, и не имеет в себе источника жизни. Человек может жить по-настоящему только тогда, когда может питаться источником жизни - самим Богом», - пояснил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что «цель человеческой жизни – соединение с Богом, достижение совершенства».

«Именно совершенство человеческой личности является целью нашей земной жизни. Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди, обращаясь к своим последователям, говорит: «Будьте совершенны, как Отец ваш совершенен есть».

«Совершенство – это не просто какое-то окончательное состояние. Это путь всей человеческой жизни. Совершенство – это попытка вырваться из объятий греха, который так тесно вошел в нашу природу, что подчас мы даже не замечаем, что делаем, что хотим, исходя их своего нравственного идеала, но делаем, что хочет сам грех», - сказал владыка Антоний.

По словам митрополита, понятие «совершенство» тесно связано с понятием «святость».

«Когда мы говорим о совершенстве, мы конечно говорим о святости. Святости – как соединении человека с Богом, который дает эти силы – бороться и преодолевать грех. Но, чтобы бороться с грехом, надо сначала увидеть и осознать, что этот поступок, эта мысль является греховной», - отметил управляющий делами УПЦ.