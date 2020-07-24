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В УПЦ подготовили маски для верующих, которые придут в Киево-Печерскую лавру на Литургию в День Крещения Руси

24.07.2020 / 18:15
Во вторник, 28 июля, в 09.00 в Киево-Печерской лавре начнется Божественная литургия, которую возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий

Сестры милосердия и волонтеры в День Крещения Руси будут бесплатно раздавать маски верующим на торжествах в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в День Крещения Руси во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершат Божественную литургию, в завершении которой будет звучать колокольный звон.

«По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в каждой епархии, в каждом храме в этот день, 28 июля, состоится торжественная литургия, в конце которой будет колокольный звон, который объединит всю Украину призывом, благовестом, благодарностью Богу за то, что мы являемся православными людьми, что нам открыт путь ко спасению через крещение благоверным князем Владимиром», - рассказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Также он отметил, что в условиях карантина верующим необходимо проявить послушание и соблюдать установленные ограничения.

Во вторник, 28 июля, в 09.00 в Киево-Печерской лавре начнется Божественная литургия, которую возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Богослужение состоится на площади перед Успенским собором, с соблюдением карантинных норм. Верующих просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Как сообщалось ранее, в День Крещения Руси телеканал «Интер» будет транслировать литургию из Киево-Печерской лавры, а телеканал «112 Украина» 28 июля 2020 проведет масштабный международный телефорум «Люди. День Крещения Руси».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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