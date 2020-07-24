Мнение: Западные партнеры избирательно реагируют на происходящее в Украине

На поджог уже отреагировали крупные международные организации. Так, Всемирный банк (ВБ) выразил обеспокоенность и призвал правоохранителей привлечь виновных к ответственности.

«Всемирный банк присоединяется к ЕС, Великобритании и другим международных партнеров, выражая глубокую обеспокоенность пожаром в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи. Мы призываем украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ВБ в Украине, обнародованном в Facebook.

Как отметили в телеграмм-канале ЗеРада, во Всемирном банке подчеркнули, что гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия.

Авторы канала возмущены тем, что западные партнеры избирательно реагируют на происходящее в Украине. К ним присоединилась и народный депутат, юрист Антонина Славицкая в своем телеграмм-канале.

«Когда избивают, убивают и насилуют людей в Украине западным организациям все равно, но вот вопрос Шабунина беспокоит всех!.. Где был Всемирный банк и правозащитные организации раньше?», - поддержала Славицкая авторов канала ЗеРада.