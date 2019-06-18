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Завершились слушания по иску Украины о нарушении РФ права прибрежного государства

18.06.2019 / 10:19
В Постоянной палате Третейского суда в Гааге 14 июня завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом сообщил представитель суда Хуан Игнасио Массун.

"С этого момента Арбитражный трибунал начинает обсуждение дела. Сроки принятия арбитражного решения не установлены", - сказал Массун.

В свою очередь, заместительница министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уточнила, что решение о рассмотрении предоставленных Украиной доказательств по существу суд примет через несколько месяцев.

Массун пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано". Статья 11 предусматривает, что "решение окончательно и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".

Арбитражное разбирательство было начато в сентябре 2016 года после подачи Украиной заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву - нарушении прав прибрежного государства в Керченском проливе, Черном и Азовском морях.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить два катера, рейдовый буксир ВМС Украины и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива 28 ноября 2018 года. Решение поддержали 19 судей, российский судья голосовал "против".

Теперь Россия в течение месяца должна закрыть незаконно начатые уголовные дела и отпустить украинских моряков, обеспечив условия для возвращения военнопленных и кораблей в Украину. Выполнение решения является обязательным.

Источник 

РФ, Гаага, морское право
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