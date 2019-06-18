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Экс-замминистра, который не пошел в ВР от "Слуги народа", может стать губернатором

18.06.2019 / 11:21
Бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев, решивший не участвовать в парламентских выборах по списку партии "Слуга народа", скорее всего возглавит Херсонскую область.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил украинский предприниматель и волонтер, четвертый номер в избирательном списке "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Он и пойдет на руководителя области... Херсонской, насколько я слышал. Сейчас идет оформление", - сказал Арахамия.

"На Юрия была очень мощная, я сказал бы, самая мощная атака информационная. Мы знаем, от кого она идет. И он решил сам (не идти в Верховную Раду - ред.). Это его личное решение... Команда президента - это не только Рада. Это много других должностей, которые должны занимать. Это люди, которые в команде. А потом кто-то может пойти министром, например, кто-то может пойти "губернатором", кто-то может пойти представителем", - рассказал Арахамия.

О предстоящем назначении Гусева главой Херсонской ОГА сообщила и журналистка Ольга Худецкая.

"По моим данным, новым губернатором Херсонской области команда Зеленского планирует назначить Юрия Гусева", - написала она.

Худецкая обратила внимание на то, что Гусев возглавляет общественное объединение "Землячество Херсонщины", в совет которого также входят председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук вместе с помощником народного депутата Николая Паламарчука Игорем Павловским, который тоже является подозреваемым по делу Екатерины Гандзюк.

"За 4 дня до смерти Кати Мангера наградили отличием по представлению Гусева. Это уже три месяца после нападения, когда инфа о заказчиках более чем циркулировала на Херсонщине", - отметила Худецкая.

В комментарии Громадському Гусев отметил, что не комментирует свое возможное назначение главой Херсонской ОГА и добавил, что обо всем можно будет узнать из официальных источников.

Также Гусев прокомментировал свои отношения с Мангером, Рищуком и Гордеевым, которых родные и друзья Гандзюк считают заказчиками ее убийства.

"С Мангером, Гордеевым и Рищуком я знаком. Близких отношений нет. Они являются членами организации так же, как и я", - рассказал Гусев.

Напомним: 12 июня экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев заявил, что решил не идти на парламентские выборы с партией "Слуга народа".

Он сказал, что остается в команде Владимира Зеленского и будет ей помогать, но в другой роли, о которой в дальнейшем станет известно.

На съезде партии, который прошел 9 июня, фамилию Гусева назвали 41-й в списке кандидатов в нардепы.

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губернатор, Гусев
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