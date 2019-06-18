Гройсман пожаловался на Порошенко и его "вражескую" систему

Об этом он заявил в воскресенье, 16 июня, в эфире телеканала ICTV.

"Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики", - сказал Гройсман.

Он пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.

"Кое-что мне удалось сделать, но много, чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что сделает все, чтобы изменить ситуацию.

"В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто нечем. Сейчас я имею шанс", – подытожил премьер.

Он также заявил, что рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое до $300.

"План на ближайшие два года, и я знаю, как это можно сделать, чтобы мы достигли минимальной зарплаты в стране в $300. Я говорю о том, что мне реально удалось сделать и о том, что я знаю, как можно сделать", – заявил Гройсман.

При этом он отметил, что таких результатов удастся достичь не за счет "печатных станков", а "за счет детенизации и инвестиций".

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