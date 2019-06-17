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Филарет (Денисенко) заявил, что на Соборе реального объединения с УПЦ не было, так как два перешедших епископа вошли в ПЦУ практически без приходов

17.06.2019 / 18:05
Филарет (Денисенко) заявил, что на Соборе реального объединения с УПЦ не было, так как два перешедших епископа вошли в ПЦУ практически без приходов
Филарет Источник: Персона ґрата
По словам Филарета структурой, которой Фанар предоставил Томос «фактически был Киевский патриархат»

«Почетный патриарх» Филарет заявил, что на «объединительном Соборе» реального объединения с УПЦ не было, поскольку два перешедших епископа вошли в ПЦУ практически без приходов.

Об этом глава УПЦ КП заявил в интервью Украинскому радио в программе «Персона ґрата».

«Автокефальная Церковь пришла (на объединительный Собор, – ред.) с 500 или 600 общинами, – рассказал Филарет. – А эти два архиерея Московского Патриархата? Один пришел с одним приходом, Драбинко, другой пришел с 20 приходами (в реальности митр. Симеона поддержало меньше 10 общин, – ред.), а в его епархии 300 приходов, то какое же это объединение?! Это чистая формальность». 

По словам Филарета структурой, которой Фанар предоставил Томос «фактически был Киевский патриархат».

Источник: Inpress.ua
Филарет, ПЦУ
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