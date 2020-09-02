Уменьшение числа нардепов и закон о референдуме: ВР одобрила повестку новой сессии

За проект постановления №3050 проголосовали 243 народных депутата.

Этим документом Рада утвердила перечень законопроектов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, и законопроектов, которые поручено подготовить и доработать для рассмотрения на сессии.

Среди законопроектов:

проект о внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии) (№1013),

о внесении изменений в статью 93 Конституции (о законодательной инициативе народа) (№1015),

о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" по поводу оснований увольнения директора НАБУ за коррупционное или связано с коррупцией правонарушение (№2656),

о народовластии через всеукраинский референдум (№3612),

о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы) (№1017).

В перечень включен проект о внесении изменений в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (№2636).

Парламентарии также вернутся к переименованию областей. В повестке дня сессии законопроекты:

о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Кировоградской области) (№0967),

о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Днепропетровской области) (№ 0968).

Также в документе значится и блок законодательных инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, нардепы рассмотрят проект постановления о безотлагательных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений (№1120), проект закона о создании и функционировании свободной экономической зоны "Донбасс" (№1093), а также об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей (№1099).

В постановлении отдельно указан перечень из 212 законопроектов, которые комитеты ВР предлагают не включать в повестку дня четвертой сессии.

Кроме того, постановление содержит перечень из 9 законопроектов, включенных в повестку дня третьей сессии ВР, по которым поступили заявления об их отзыве.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию парламента.

Парламент во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за пандемии коронавируса.

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