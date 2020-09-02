Войти | Зарегистрироваться
15:30

среда,
02 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Рыночная тенденция: Коболев объяснил рост цен на газ

02.09.2020 / 15:16
Цены на газ в сентябре резко выросли в связи с рыночной тенденцией. Как правило, перед зимним сезоном цены на него растут после летнего падения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, эта рыночная тенденция происходит ежегодно.

"Ежегодно цена летом проваливается очень низко, как правило, и подрастает к зиме - на сезон большого потребления. Бывают исключения, но общие тенденции - провал летом и подъем зимой. Это происходит и сейчас, так работает рынок", - отметил Коболев.

Он также добавил, что украинский рынок является частью европейского.

"Глобально Украина идет в фарватере европейского рынка газа. Если он растет, то украинский рынок тоже растет", - подчеркнул Коболев.

Отметим, годовая цена на газ для населения выросла почти в полтора раза - в первые две недели сентября ее можно зафиксировать на уровне 4,73 гривен за кубометр, с 16 по 30 сентября тариф повышается до 5,24 гривен.

Напомним, ранее "Нафтогаз" предложил клиентам зафиксировать цену на газ на год, чтобы застраховаться от возможного дальнейшего роста цен.

Отметим, Кабинет министров Украины допускает приватизацию "Нафтогаза".

Источник

газ, цена газа, Коболев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.