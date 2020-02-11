В "Нафтогазе" прогнозируют существенное падение цены на газ

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава правления НАК Андрей Коболев.

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - сказал Коболев.

При этом средневзвешенная годовая цена может составлять около 150 долларов за тысячу кубометров.

"Старое месторождение, в котором бурят скважины за значительную сумму денег, например, 10 миллионов долларов, просто себя не окупит. И мы готовы показать это на цифрах. Потому что такая скважина просто ускоряет отбор газа со старого объекта, нужны новые объекты", - написал Коболев.

По его словам, НАК уже получил два письма от частных производителей, которые сотрудничают с Нафтогазом в совместных проектах. Производители заявляют, что хотят закрывать начатые добычи.

"С такой ценой на газ могут оккупировать новые объекты. У нас сейчас есть в процессе несколько новых объектов. Если они дадут давление и объем, который мы ожидаем, – да, там можно наращивать (добычи -ред.)", - добавил Коболев.

Напомним, потребители в январе 2020 года заплатят за газ 5580 гривень за 1 тыс. кубометров с НДС без транспортировки, это на 25% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. В связи с этим, правительством было принято решение отказаться от гарантированной цены на газ (6600 гривень за 1 тыс. кубометров с НДС без транспортировки).

Стоимость газа будет определяться ежемесячно и будет зависеть от ежедневной среднеарифметической цены природного газа газа на голландском газовом хабе ТТF.

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