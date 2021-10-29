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Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады во вторник

29.10.2021 / 11:49
Президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады 2 ноября, на котором среди прочего планируют рассмотреть вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом.

Об этом заявил спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов".

В частности, 2 ноября планируют рассмотреть проект постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия распространению Covid-19, которое предусматривает допуск в помещения парламента только лиц с подтвержденной вакцинацией или с действительным ПЦР-тестом.

Также в повестке дня внеочередного заседания законопроекты:

№6121 о госрегистрации лекарственных средств под обязательства;

№5873 об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения;

№5694 о функционировании Единого госреестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;

№4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" для приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

Напомним, в начале октября народные депутаты предложили допускать в здание Верховной Рады только при наличии документа о вакцинации от Covid-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о выздоровлении от коронавируса.

Источник

ВР, Зеленский
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