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Украина в рамках программы с МВФ обновила принципы стратегического реформирования госбанков

03.09.2020 / 15:23
Кабинет министров Украины в рамках программы с Международным валютным фондом (МВФ) обновил принципы стратегического реформирования государственных банков.

Основные приоритеты положений – это внедрение стратегий для каждого банка госсектора, защита и поддержка реализации реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в набсовете, уменьшение доли неработающих активов на балансе, сокращение позиции государства, госпредприятий в банках госсектора и другое", – сообщил заместитель министра финансов Денис Улютин на заседании Кабинета министров 2 сентября.

Он уточнил, что Министерство финансов разработало обновленную редакцию основ стратегического реформирования госбанков по итогам консультаций с международными экспертами, Национальным банком Украины (НБУ) и банками госсектора.

Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, также присутствовавший на заседании Кабмина, регулятор поддерживает обновление принципов стратегического реформирования госбанков.

"Мы бы хотели поддержать этот проект документа, потому что, в соответствии с 17 статьей Меморандума с МВФ, Украина также взяла на себя обязательства обновить стратегические положения. Мы действительно отработали этот документ, и хочу поддержать коллег из Министерства финансов с тем, чтобы его можно было утвердить как можно скорее", – сказал он.

Согласно сообщению на сайте Минфина в среду, обновленные принципы стратегического реформирования госбанков предусматривают, в частности, снижение доли государства в банковском секторе к 2025 году до 25% с 60%.

Источник

банки, МВФ
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