Дело Суркисов: суд санкционировал принудительное списание средств и арест имущества Приватбанка

Об этом говорится в тексте постановления суда, который в Facebook опубликовал министр юстиции Денис Малюська.

В постановлении говорится, что Приватбанк обязан выплатить средства (тело депозита) на основании депозитных договоров с компаниями, связанными с Суркисами, и проценты за пользование депозитами.

В соответствии с постановлением, в случае невыполнения решения суда государственный исполнитель должен вынести постановление о наложении штрафа на банк с предупреждением об уголовной ответственности.

Если же банк повторно без уважительных причин не выполняет решение суда, государственный исполнитель должен повторно наложить штраф.

Если и после этого банк не выполняет решение суда, государственный исполнитель "направляет органу досудебного расследования сообщение о совершении должностными лицами Приватбанка криминального правонарушения" и принимает меры для принудительного исполнения решения.

"... Путем в том числе, но не исключено, выставления платежных требований на принудительное списание средств и/или вынесения постановления о наложении ареста средств (имущества) должника", - говорится в тексте постановления.

Напомним: Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн).

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

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