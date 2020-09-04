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Финансирование сектора безопасности и обороны в бюджете 2021 года не может быть уменьшено – Данилов

04.09.2020 / 11:15
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что с учетом имеющихся угроз уменьшать существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны не представляется возможным.

Как сообщает аппарат СНБО, об этом он заявил на совещании по оборонному бюджету на 2021 год, в котором приняли участие, в частности, замруководителя Офиса президента Роман Машовец, вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, первый замминистра обороны Украины Иван Руснак, замглавы Службы безопасности Украины Александр Якушев, госсекретарь МВД Алексей Тахтай, глава Службы внешней разведки Валений Кондратюк, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Одной из ключевых угроз национальной безопасности Данилов назвал продолжающуюся военную агрессию на востоке Украины, отметив важность перевооружения армии, усиления разведывательных возможностей, кибербезопасности, поддержки отечественного ОПК.

Участники совещания обсудили потребности субъектов сектора безопасности и обороны в финансирования на следующий год, акцентировав на приоритетных направлениях.

По итогам обсуждения Министерству финансов Украины поручено в кратчайшие сроки проработать вопрос увеличения финансирования потребностей национальной безопасности и обороны.

Источник

финансирование, СНБО, Данилов
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