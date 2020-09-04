Замглавы НБУ ожидает определенного влияния на уровень инфляции повышения минимальной зарплаты

"В Украине был пример 2017 года, когда было значительное повышение минимальной зарплаты, то есть можно делать какие-то оценки в этот раз. Речь не идет о значительном повышении, как было в 2017 году, но, опять же, после кризиса и после возобновления потребительского спроса, безусловно, определенное влияние (повышения минимальной зарплаты — ред.) на инфляционную ситуацию будет наблюдаться", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве 3 сентября.

Вместе с тем Сологуб отметил, что повышение минимальной зарплаты с 1 сентября с 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн не будет иметь значительного влияния на инфляцию.

"Когда мы действительно увидим, какие именно параметры заложены в бюджет следующего года, будем смотреть, как это будет влиять на инфляционные показатели. Потому что, насколько я понимаю, (…) все еще идет дискуссия, как именно будут выглядеть параметры бюджета с точки зрения минимальной зарплаты, с точки зрения тарифной сетки в государственном, публичном секторе, а также с точки зрения дефицита бюджета", – добавил он.

Как сообщалось, 29 августа вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 01 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

В Офисе президента отмечали, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года является первым этапом, а вторым – станет повышение с 2021 года до 6 тыс. грн. Кроме того, в течение 2021 года планируется следующее увеличение до 6,5 тыс. грн.

Ранее Сологуб сообщал, Нацбанк в своем последнем базовом макропрогнозе (который предполагает падение ВВП в 2020 году на 6% и постепенный рост инфляции до 4,7% на конец года) не изменяло предыдущие предположения относительно роста минимальной зарплаты, поскольку не видело планы по повышению показателя "на бумаге".

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