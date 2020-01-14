Cпасатели, работавшие на месте падения самолета под Тегераном, возвращаются в Украину, основная часть экспертов остается в Иране

Часть экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране, возвращаются в Украину, сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины в понедельник, 13 января.

"Основная часть экспертов остается в Тегеране", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сейчас, по его словам, украинская сторона ожидает прилета представителя следственной группы Ирана.

Секретарь СНБО провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой стороны обсудили актуальное состояние расследования катастрофы Boeing'а. Квин, в свою очередь, выразила соболезнования от посольства США по поводу трагедии и заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования.

В свою очередь, государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц подчеркивает, что экспертно-спасательная группа Украины, работающая в Иране, имеет официальный статус и результаты ее работы являются процессуально значимыми. "Она имеет абсолютно легальный статус. Все, что она делает – это не является самодеятельностью и все действия, которые предпринимаются нашими экспертами в Тегеране, они являются процессуально значимыми", - сказал он журналистам в понедельник.

Госсекретарь МИД напомнил, что в экспертно-поисковую группу входит больше 40 представителей 12 государственных органов Украины. "Сегодня часть из них, которые завершили выполнение своей функции, возвращается в Киев. Остаются судмедэксперты и другие коллеги, которые еще там нужны", - рассказал Заяц.

Ранее, 12 января, Данилов сообщил, что самолет Минобороны Украины, который был направлен в Тегеран 8 января с группой украинских экспертов для расследования причин катастрофы самолета МАУ, вернется на родину только после всех необходимых процедур и с телами погибших украинцев.

По информации МВД Украины, в состав прибывшей в Иран группы украинских специалистов вошли 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД.

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