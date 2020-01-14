В Днепре УПЦ проводит фестиваль духовных песнопений

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15:16
Ахметов заплатил Фирташу более 700 миллионов долларов по делу "Укртелекома"
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15:54
Витренко - о покупке газа у РФ: нет ни контрактов, ни переговоров
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14:21
Меркель призвала довести до конца строительство "Северного потока 2"
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09:42
Украина вошла в ТОП-3 экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз
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12:17
Минэкономики: впервые за время независимости цены в декабре снизились
- 15:16
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10:08
В США представили водяной электровелосипед
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09:21
В пассажирском поезде “Харьков-Херсон” загорелся тепловоз
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09:19
Шулявский мост испытали на прочность – 30-тонные МАЗы проехали над головой Кличко
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09:16
Украинские католики провели праздничные Богослужения в честь Рождества
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09:17
В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов
- 10:08
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08:51
Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
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09:08
В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту 100 человек
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09:14
В столице впервые прошел Новогодний парад
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09:08
В Киеве открыли главную елку страны
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09:14
Пятерых украинских львов отправили в заповедник в Африке
- 08:51