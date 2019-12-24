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В Почаеве состоится детский фестиваль колядок

24.12.2019 / 16:05
В Почаеве состоится детский фестиваль колядок
Колядки Источник: Центр информации УПЦ
Фестиваль пройдет 9 января

Братия Почаевской Лавры приглашают всех желающих помолиться на праздничном богослужении в честь рождения Богомладенца и прославить Его своим пением.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт лавры.

«В четверг 9 января в Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской Лавры в 17.00 состоится праздничный фестиваль рождественских колядок и песнопений, в котором примут участие детские и взрослые хоровые коллективы из многих храмов Украинской Православной Церкви», - сообщили на сайте обители.

Как сообщалось ранее,с 31 декабря по 1 января в Свято-Успенской Почаевской лавре состоятся торжества по случаю дня памяти преподобного Амфилохия Почаевского. 

Источник: Союз православных журналистов
упц, колядки
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