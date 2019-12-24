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США: выделение $300 млн военной помощи Украине свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке

24.12.2019 / 16:15
Выделенная США военная помощь Украине подтверждает мощную двухпартийную поддержку Украины.

"Закон о национальном оборонном бюджете США, подписанный президентом Трампом, усиливает помощь Украине в сфере безопасности и подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины. Им предусмотрено $300 млн на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России", - заявило посольство США в Украине на своей странице в Twitter.

В посольстве также отметили важность сдерживания "Северного потока 2".

"Закон о национальном оборонном бюджете США также включает санкции простив "Северного потока 2". Если не остановить "Северный поток 2", это серьезно подорвет европейскую региональную энергетическую безопасность и создаст для России инструмент для принуждения Украины и других европейских партнеров", - уверены в американском дипломатическом представительстве.

Как сообщалось, обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год. Американские законодатели включили в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Также документом предусмотрена помощь Украине в сумме $300 млн, включая поставки летальных вооружений.

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет, накануне одобренный Сенатом, в который включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", выделение на сдерживание РФ $734 млн. Также документ вновь подтвердил запрет на военное сотрудничество США с РФ.

Источник 

США, военная помощь
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