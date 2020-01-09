Войти | Зарегистрироваться
15:04

четверг,
09 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В трех Лаврах Украины состоятся фестивали колядок

09.01.2020 / 13:29
В трех Лаврах Украины состоятся фестивали колядок
Фестиваль колядок Источник: Центр информации УПЦ
Во время концерта пройдет традиционный сбор пожертвований на лечение детей с онкологическими заболеваниями

Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры приглашают верующих посетить фестивали рождественских колядок, которые состоятся в обителях.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная Жизнь», фестивали проведут в период Святок.

«9 января в Почаевской лавре состоится Фестиваль Рождественских колядок. Праздничное мероприятие пройдет в Спасо-Преображенском соборе, начало в 17.00. В фестивале примут участие детские и взрослые хоровые коллективы из многих храмов Украинской Православной Церкви», - сообщает Pochaev.org.ua.

Праздничные песнопения, прославляющие Родившегося в мир Христа Спасителя, прозвучат в Святогорской лавре 10 января. Первая часть концерта начнется в Успенском соборе после Божественной литургии, вторая пройдет в актовом зале монастыря, - написали на официальном сайте Святогорской лавры.

«10 января, в Киево-Печерской Лавре состоится IХ Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественский перезвон». Торжественное мероприятие состоится в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских. Начало в 17.00, вход свободный», - сообщили на сайте Киево-Печерской лавры.

Во время концерта пройдет традиционный сбор пожертвований на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Источник: Inpress.ua
упц, колядки
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.