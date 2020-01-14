УПЦ рассказали, что самое главное в Рождественские праздники

В дни святок православным христианам нужно заботиться о том, чтобы жить церковной жизнью, а не просто следовать современным светским тенденциям.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Волынской епархии, об этом сказал архиепископ Луцкий и Волынский Нафанаил.

«Церковь несёт мир Божий, а его сегодня, к сожалению, у людей нет не то, что вокруг них, но и в семьях», - сказал владыка Нафанаил.

По его словам, мир Божий, который принёс рождённый Спаситель, можно воспринять только сердцем, которое стремится к святости и очищению.

«Надо помнить, что только наше покаяние, истинное Причастие и Таинства Церкви является той средой, в котором мы можем очищать и души свои, а также тела. И тогда тот мир, который Бог даровал, мы примем в свою душу», - отметил архиепископ Нафанаил.

Человек, не ведущий внутренней работы над собой, начинает соблюдать лишь внешние обряды.

«Если очищения не будет и благодать не поселится в наших сердцах, мы будем придерживаться только внешнего, не имея в душе той полноты, того божественного, что принёс нам рождённый Господь наш Иисус Христос», - подчеркнул владыка.

Также, по словам архиерея, в дни святок православным христианам нужно заботиться о том, чтобы жить православной жизнью.

«Наши предки, прославляя рождённого Спасителя, проводили свой досуг, поя колядки, а сейчас люди колядки поют, но ни ногой в церкви. Поэтому мы с вами должны вести церковную жизнь, и тогда ничто не сможет поколебать нас - ни искушения, ни гонения, ведь с нами будет Бог», - заключил архиепископ Нафанаил.