Войти | Зарегистрироваться
15:35

вторник,
14 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ рассказали, что самое главное в Рождественские праздники

14.01.2020 / 14:13
УПЦ рассказали, что самое главное в Рождественские праздники
Архиепископ Нафанаил Источник: Центр информации УПЦ
Человек, не ведущий внутренней работы над собой, начинает соблюдать лишь внешние обряды

В дни святок православным христианам нужно заботиться о том, чтобы жить церковной жизнью, а не просто следовать современным светским тенденциям.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Волынской епархии, об этом сказал архиепископ Луцкий и Волынский Нафанаил.

«Церковь несёт мир Божий, а его сегодня, к сожалению, у людей нет не то, что вокруг них, но и в семьях», - сказал владыка Нафанаил.

 По его словам, мир Божий, который принёс рождённый Спаситель, можно воспринять только сердцем, которое стремится к святости и очищению.

«Надо помнить, что только наше покаяние, истинное Причастие и Таинства Церкви является той средой, в котором мы можем очищать и души свои, а также тела. И тогда тот мир, который Бог даровал, мы примем в свою душу», - отметил архиепископ Нафанаил.

Человек, не ведущий внутренней работы над собой, начинает соблюдать лишь внешние обряды. 

«Если очищения не будет и благодать не поселится в наших сердцах, мы будем придерживаться только внешнего, не имея в душе той полноты, того божественного, что принёс нам рождённый Господь наш Иисус Христос», - подчеркнул владыка.

Также, по словам архиерея, в дни святок православным христианам нужно заботиться о том, чтобы жить православной жизнью.

 «Наши предки, прославляя рождённого Спасителя, проводили свой досуг, поя колядки, а сейчас люди колядки поют, но ни ногой в церкви. Поэтому мы с вами должны вести церковную жизнь, и тогда ничто не сможет поколебать нас - ни искушения, ни гонения, ведь с нами будет Бог», - заключил архиепископ Нафанаил.

Источник: Inpress.ua
упц, колядки
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.