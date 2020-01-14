Муж Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве жены

Об этом сообщает hromadske

Прямая речь: "Касательно следствия нет (сомнений - ред.), но есть сомнения в отношении судебной системы, которая отпускает подозреваемых в убийствах".

Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.

По его словам, он понимает, что это заказное преступление.

В 2017 году после убийства Амины тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии было найдено ДНК вероятных стрелков. Однако оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было. Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.

Прямая речь: "Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, поэтому потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников".

Муж также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что "это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции". "Я думаю, скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ", - уверен он.

Напомним, в воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.

30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.

Тогда в полиции сообщали, что на автомате, который нашли в полутора километрах от места расстрела автомобиля Окуевои и Осмаева, следов ДНК не обнаружили.

Перед этим в Окуеву и Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".

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