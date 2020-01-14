Предстоятель УПЦ побывал у воспитанников детского дома-интерната при Банченском монастыре

В Черновицкой области в Свято-Вознесенском Банченском мужском монастыре 14 января, в день памяти святителя Василия Великого и праздника Обрезания Господня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, за богослужением была вознесена молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После Божественной литургии Предстоятель посетил детский дом-интернат в селе Молница, который действует при Банченском монастыре.

Накануне Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Кафедральном соборе Черновцов.