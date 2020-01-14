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В УПЦ рассказали о подвиге Василия Великого

14.01.2020 / 16:35
В УПЦ рассказали о подвиге Василия Великого
Епископ Виктор Источник: Центр информации УПЦ
Он написал, что гонения на современных христиан, как и во времена святителя Василия, происходят при непосредственном участии отдельных представителей государственной власти

В настоящее время православным христианам приходится отстаивать свою веру, несмотря на гонения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в своем блоге на korrespondent.net, поздравляя верующих с праздником святого Василия Великого и проводя исторические параллели с современным отношением властей к православным христианам.

«Жизнеописание святителя рассказывает о подвигах поста и молитвы, в которых архиепископ Кесарии Каппадокийской находился постоянно, но особое внимание привлекает к себе твердость и непреклонность в вере этого великого святого. Более того, он не боялся в любой момент отдать свою жизнь за Христа, которого самоотверженно проповедовал. И в наше время православным христианам также приходится отстаивать свою веру. У нас забирают храмы, против нас применяют силу, угрозы и клевету. И все это делается с одной целью - заставить православных верующих отказаться от своей Церкви, предать свою веру, пренебречь вековыми каноническими нормами и просто и легкомысленно вступить в единение с теми, кто сами себя вывели за пределы церковной ограды», - отметил епископ Виктор.

Он написал, что гонения на современных христиан, как и во времена святителя Василия, происходят при непосредственном участии отдельных представителей государственной власти.

«Сегодняшние противники Церкви не хотят учиться на чужих ошибках. Как по отношению к верующим Украины, так и по отношению к верующим Черногории и других православных христиан, подобные притеснения не способны пошатнуть преданность Богу и Церкви, а могут только усугубить ее. Все мы грешные люди со многими недостатками и проблемами, однако, когда встает вопрос защиты веры, то настоящий православный христианин, следуя святителю Василию Великому, готов без раздумий отдать свою жизнь за Христа», - отметил епископ Виктор (Коцаба).

Архиерей призвал верующих быть преданными Богу и оставаться непоколебимыми в своей вере.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ виктор
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