Епископ УПЦ рассказал о киевском священнике, который спасал евреев во время войны

В Украине впервые на государственном уровне 14 мая отмечается день памяти тех украинском, которые спасали евреев от смерти во времена Великой Отечественной войны.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.

«Действительно люди, которые несмотря на опасность и часто ценой собственной жизни или благополучия спасают других, - достойны того, чтобы о них помнили в веках. Их подвиг - это действенное исполнение слов Христа о любви к ближним», — сказал епископ Виктор.

Он напомнить, что среди украинцев, кто делал все возможное, чтобы спасти евреев, цыган или других людей от рук нацистов, было немало православных христиан.

«Одним из самых известных среди них священник Алексей Глаголев. Он родился 2 июля 1901 года в семье киевского священника Александра Глаголева - известного в Российской империи специалиста по Библии и последнего ректора Киевской духовной академии.

В тридцатые годы за свои религиозные убеждения, и отцу, и сыну пришлось пройти через целый ряд арестов. Отец Александр, после бесконечных пыток и допросов, умер в Лукьяновской тюрьме 25 ноября 1937 года. Решение стать священником Алексей принял в 1940 году, хорошо понимая все возможные последствия. Его путь как священника начался во времена немецкой оккупации. Немцы, пытаясь заручиться поддержкой Церкви, позволили открыть несколько храмов, а сами в это время готовили массовое уничтожение людей», - рассказал архиерей.

По словам Владыки, когда 28 сентября 1941 года по всему Киеву появились приказы, что все евреи города и его окрестностей должны явиться в понедельник, 29 сентября, на угол Мельниковой и Дегтяревской улиц, отец Алексей, понимая что их ждет, стал прятать евреев в церковных помещениях, выдавал фиктивные свидетельства о крещении и документы о приеме на работу в храм пономарями, хористами, чтецами.

«Все это делалось для того, чтобы спасти человеческие жизни. В этом опасном деле, рискуя своей собственной жизнью, священнику Алексею помогала его семья. В 1992 году священник Алексей Глаголев, его жена Татьяна и дочь Магдалина были удостоены звания Праведников народов мира», - подчеркнул он.

Архиерей считает, что их подвиг является важным и для нас, современных украинцев.

«К сожалению, довольно часто мы становимся свидетелями определенного возрождения нацистских идей, символов или принципов. Такие вещи недопустимы, а поддержка их или отсутствие реакции на них - преступной. Украинцы всегда отличались любовью к своему государству и уважением к другим. Нам присущи гостеприимство, милосердие, способность к самопожертвованию и миролюбие. Вот об этих качествах и нужно говорить как можно чаще. В конце концов, любовь всегда побеждает, а ненависть - только разрушает. Примером этого и должен стать 14 мая - день, когда мы вспоминаем настоящих украинцев», - подытожил епископ Виктор.