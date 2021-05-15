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Патриарх Кирилл призвал миссионеров разъяснять важность церковного единства

15.05.2021 / 14:15
Патриарх Кирилл призвал миссионеров разъяснять важность церковного единства
Источник: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл отметил, что разделение Церкви – это вызов, который сегодня требует ответа, иначе разделение будет терзать тело Церкви, ослаблять церковную жизнь

Наряду с антисектантской и апологетической работой, миссионеры должны разъяснять особую важность церковного единства.

Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл сказал в обращении к участникам VI Всецерковного съезда епархиальных миссионеров, сообщает patriarchia.ru.

Патриарх Кирилл отметил, что разделение Церкви – это вызов, который сегодня требует ответа, иначе разделение будет терзать тело Церкви, ослаблять церковную жизнь. «Я призываю всех миссионеров близко к сердцу принять тему единства Церкви и направлять свою миссию на ситуации, которые угрожают нашему церковному единству», – обратился к миссионерам Патриарх.

Также он отметил, что современным миссионерам нет необходимости идти с проповедью о Христе даже до края земли (Деян. 1:8), так как сейчас информация о нормах веры и жизни Церкви широко представлена в медийном пространстве. Но в помощи нуждаются люди, которые живут рядом с верующими, в одном городе и на одной улице.

«Именно они зачастую не в состоянии разобраться в информационном потоке или преодолеть навязанные заблуждения, поэтому современный миссионер должен уметь эффективно работать, общаться, вести диалог не только с теми, кто проявляет интерес к вере, но и с теми, кто, пребывая в плену ложных знаний, уклонился от истины или сознательно ей противится», – сказал Предстоятель РПЦ.

Он высказал убеждение, что успех миссии, в том числе, зависит от того, насколько проповедник образован и владеет соответствующими знаниями. Кроме того, каждый миссионер должен обладать личным духовным опытом.

«Личное стремление к святости, искреннее желание нести свет евангельской истины, дабы люди видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного, по слову Евангелия (Мф. 5:16), — это важнейшая основа христианской проповеди», – сказал Патриарх Кирилл.

 

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл, миссионерство
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