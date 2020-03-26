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Печерский райсуд обязал ПриватБанк выплатить более $200 млн шести оффшорам Суркисов, банк оспорит

26.03.2020 / 12:48
Судья Печерского районного суда Киева Пидпалый 25 февраля определением обязал государственный ПриватБанк выплатить более $200 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов.

Об этом сообщило издание "НВ" со ссылкой на судебный реестр.

Судья постановил, что ПриватБанк обязан компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 гг. разместили на счетах кипрского филиала ПриватБанка, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров, отмечает издание.

Уточняется, что по решению суда возместить ущерб государственный банк обязан компаниям Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP и Sofinam Investments LLP.

ПриватБанк планирует подать апелляцию на этот вердикт суда.

Напомним, денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, во время национализации банка в конце 2016 года попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны как связанные с ПриватБанком лица.

Суркисы оспорили включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 16 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.

Источник 

суд, оффшор, Приватбанк, Суркис
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