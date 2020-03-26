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Чрезвычайная ситуация "не ставит крест" на экономике - Шмыгаль

26.03.2020 / 17:58
Режим чрезвычайной ситуации, который введен в Украине до 24 апреля, не нарушает конституционные права населения и не разрушает экономику.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в видеозаписи, опубликованной в Telegram.

"Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение, она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего - это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что единая государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности и ускоряется обмен информацией между регионами, больницами, людьми, вовлеченными в борьбу с коронавирусом.

"Мы сможем действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут преградой для обеспечения здоровья украинцев", - сказал Премьер.

Шмыгаль также благодарит всех украинцев, которые соблюдают правила карантина и просит с пониманием относиться к ограничениям, введенным правительством.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

25 марта чрезвычайная ситуация введена по всей Украине. Карантин продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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чрезвычайная ситуация, коронавирус, Шмыгаль
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