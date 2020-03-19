В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации

Дословно: "Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее, как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня" и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации".

Такое решение приняли 18 марта на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской ОГА.

Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначили Олега Торкунова, заместителя председателя КОДА, а руководителем штаба по ликвидации последствий - Максима Ионова, директора департамента здравоохранения КОДА.

Заседание прошло под председательством Василия Володина, и.о. председателя Киевской ОГА.

По словам Володина, в области работает горячая линия: "По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19".

Напомним: 17 марта в Украине зарегистрировали 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.

Один случай обнаружили у жителя Киевской области, 2 - в Киеве.

В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них — летальные.

Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.

В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

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