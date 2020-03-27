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Страны G20 договорились "влить" в глобальную экономику свыше $5 триллионов

27.03.2020 / 09:42
Страны Большой двадцатки (G20) вложат в глобальную экономику более $5 триллионов в рамках усилий для преодоления негативного влияния пандемии Covid-19.

Об этом говорится в коммюнике по итогам онлайн-саммита лидеров G20.

«Мы обязуемся делать все, что нужно, и использовать все имеющиеся инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка и усилить устойчивость... Мы вливаем в мировую экономику более 5 триллионов долларов в рамках целенаправленной бюджетной политики, экономических мер и гарантийных схем противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии», - отмечается в заявлении лидеров.

Представители стран G20 пообещали провести смелую и масштабную фискальную поддержку.

«Коллективные действия G20 усилят ее влияние. Масштабы этих мероприятий позволят мировой экономике снова встать на ноги и заложить прочную основу для защиты рабочих мест и восстановления экономического роста», - говорится в заявлении.

Как отмечается, лидеры попросили министров финансов и руководства Центробанков на регулярной основе координировать разработку плана действий G20 в ответ на COVID-19, а также тесно сотрудничать с международными организациями для быстрой реализации соответствующей международной финансовой помощи.

Отмечается, что страны G20 будут выступать единым фронтом в борьбе против пандемии коронавируса. Отмечается, что G20 и в дальнейшем обязуется предоставлять безотлагательные ресурсы для ВОЗ.

Лидеры «двадцатки» также просят Международную организацию труда (МОТ) и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) контролировать влияние пандемии на занятость.

Лидеры G20 также поручают министрам здравоохранения проводить встречи при необходимости, чтобы обменяться лучшими национальными практиками и разработать ряд неотложных мер G20 относительно совместной борьбы с пандемией на заседании министров в апреле.

Как известно, саммит стран G20, инициированный председательствующей Саудовской Аравией, впервые в истории проводился в формате видеоконференции.

На встрече обсуждался вопрос борьбы с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику.

По данным Worldometers, по состоянию на 12:00 26 марта в мире зафиксирован 478 331 случай заражения коронавирусом, из них 21 524 летальных, 114 833 лица выздоровели.

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коронавирус, G20
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