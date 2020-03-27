Как Кабмин предлагает Раде "порезать" финансирование министерств: список

Сокращения коснутся ряда министерств, также Кабмин хочет создать Стабилизационный фонд с капиталом 124 миллиарда гривень направленный на преодоление последствий коронавируса.

Об этом сообщается в расчетах по расходной части госбюджета, которые оказались в распоряжении ЭП.

Сколько потеряют ведомства?

Министерство экономики и сельского хозяйства - сокращение расходов на 5,7 млрд грн (с 18 млрд грн до 12,3 млрд грн) за счет расходов на поддержку с/х производителей, создания фонда национального богатства, фонда частичного гарантирования кредитов и других программ.

Министерство образования и науки - сокращение с 131,6 млрд грн до 124,6 млрд грн в том числе за счет субвенций на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов" и социальной защите отдельных категорий педагогов, а также расходов на президентский образовательный фонд и фонд развития учебных заведений. Некоторые другие расходы.

Министерство здравоохранения - сокращается незначительно с 115,9 млрд грн до 115,5 млрд грн. Расходы на Национальную службу здоровья планируется оставить на текущем уровне 72 млрд грн.

Минсоцполитики - увеличиваются расходы из 294 млрд грн до 302 млрд грн. Почти на 20 млрд грн увеличивается дотация Пенсионному фонду. Сокращаются расходы на выплату льгот и субсидий.

Минкультуры молодежи и спорта - сокращения примерно на 7 млрд. Из них наиболее крупные:

на 940 млн расходы, связанные с подготовкой и участием спортсменов в спортивных мероприятиях всеукраинского и международного уровня

на 750 млн финансирования Суспільної телерадиокомпании

на 750 млн поддержка кинематографа

на 623 млн средства на предоставление грантов от Украинского культурного фонда

на 500 млн запланированных на строительство музеев Голодомора и Революции Достоинства

Министерство развития общин и территорий - значительное сокращение с 15,4 млрд грн до примерно 2 млрд грн. Сокращение в основном за счет расходов регионального развития.

Укравтодор - сокращение расходов из 76,5 млрд грн до 57,7 млрд грн.

Министерство финансов - масштабное увеличение с 187,6 млрд грн до 314 млрд грн. Главная новация - создание "антивирусного" стабилизационного фонда размером в 124 млрд грн.

Расходы на обслуживание государственного долга растут на 3,3 млрд грн.

В целом, по многим министерствах имеет место перераспределение/сокращение на 100-200 млн грн.

Напомним: Кабмин направил руководству ВР предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020, которые, в частности, содержат сокращения расходов на проведение земельной реформы на 25 млн грн и отмены поддержки сельхозпроизводителей в размере 4 млрд грн.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Кабинет министров направил руководству Верховной Рады предложения об изменениях в государственный бюджет, которые могут увеличить дефицит на 202 миллиарда гривень и отсрочат местные выборы в октябре.

Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда.

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