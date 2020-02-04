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Кабмин утвердил план противодействия коронавирусу, штаб возглавил Гончарук

04.02.2020 / 12:19
Правительство утвердило план предотвращения попаданию и распространению на территории Украины коронавируса из Китая, а также Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров

Прямая речь премьер-министра Алексея Гончарука: "Мы устанавливаем режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты, чтобы все соответствующие службы оперативно мобилизировались в случае возникновения необходимости".

Специально созданный оперативный штаб для координации действий перенесен на уровень Кабинета Министров Украины – возглавил его Гончарук.

Он сообщил, что сейчас правительство разрабатывает планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницам поручено подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании.

Кроме того, правительство обязало провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных. Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

Премьер напомнил, что МИД и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие территории Китайской Народной Республики.

Напомним, в декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Жертвами коронавируса на материковой части Китая стали 259 человек, зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Источник

Кабмин, коронавирус, Гончарук
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