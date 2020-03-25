Кабмин утвердил почасовую оплату медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом

Об этом в эфире 1+1 сообщил представитель министра здравоохранения Украины Артем Дехтяренко, комментируя вопрос об инициативе ввести почасовую оплату труда медиков на время карантина.

«Подобное предложение не только обсуждалось, но и было одобрено вчера членами правительства на внеочередном заседании Кабинета министров. Все члены Кабинета министров поддержали инициативу Ильи Емца о введении почасовой оплаты для врачей и медицинского персонала, работающих именно с пациентами, больными коронавирусом. Сейчас мы можем говорить о том, что врачи почувствуют поддержку государства не только на словах, но и делами», - заявил представитель.

По словам Дегтяренко, нынче врачи находятся в эпицентре болезни, ежедневно рискуют жизнью, чтобы спасти жизнь и здоровье украинцев. Он также отметил, что зарплата отдельных медиков увеличится в три раза.

«Мы можем говорить, что для некоторых сотрудников сферы здравоохранения повышение зарплаты может произойти до трех раз», - сообщил пресс-секретарь.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Источник