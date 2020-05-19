Коронакризис: Меркель и Макрон согласовали пакет помощи Европе в €500 миллиардов

Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном 18 мая.

"Мы хотим сделать фонд в размере 500 млн евро, которые пойдут в бюджет ЕС", - заявила Меркель, уточнив, что речь идет не о кредитах.

По ее словам, нужен фонд восстановления (recovery fund). Германия и Франция активно дискутировали о том, как он должен выглядеть, и решили, что он должен быть направлен на то, чтобы все страны Европы, которые, хотя и по-разному, затронул кризис, вышли из него с минимальными потерями. Такая задача требует "чрезвычайной разовой поддержки", которую Германия и Франция готовы предоставить. Деньги пойдут на поддержку наиболее пораженных секторов и регионов.

По словам канцлера, пакета помощи, согласованного ранее министрами финансов ЕС, недостаточно. Поэтому нынешнее предложение станет "общим немецко-французским вкладом в преодоление кризиса, вызванного пандемией".

Оба лидера согласились, что это является "худшим кризисом ЕС в его истории", который нуждается в "специальных ответах".

Меркель отметила, что в ЕС 27 членов, но Берлин и Париж должны дать «импульс» для поиска общего европейского решения с целью выйти из кризиса не слабыми, а усиленными, объединенными и солидарными. Европа должна держаться вместе, подчеркнула Меркель.

Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что последствия пандемии уже вызвали начало рецессии для глобальной экономики.

По данным доклада ООН, юольше всего от кризисной ситуации из-за пандемии пострадают фермеры, малые и средние предприятия, самозанятые граждане. "Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности", - говорится в докладе.

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