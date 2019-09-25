Войти | Зарегистрироваться
10:36

среда,
25 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Трамп готов вновь замораживать средства Украине, если Европа не будет оказывать ей поддержку

25.09.2019 / 09:43
Трамп готов вновь замораживать средства Украине, если Европа не будет оказывать ей поддержку
Президент США Дональд Трамп во вторник, 24 сентября, предупредил, что готов к тому, чтобы заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в развитие этой страны.

"Мое недовольство (Европой - ред.) сохраняется. И я бы вновь заморозил (средства - ред.), и я буду замораживать (средства - ИФ) до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", - заявил Трамп журналистам "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В то же время он подчеркнул, что США направили Украине ранее обещанные средства. "Что касается тех средств, то средства были выплачены, они были полностью выплачены", - сказал Трамп.

12 сентября американские СМИ сообщили, что администрация президента США приняла решение разблокировать ранее замороженные $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины.

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщало, что президент Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон был намерен дополнительно выделить $250 млн.

Затем в СМИ появились сообщения, что заморозка помощи Украине была связана с попытками Трампа инициировать на Украине расследование против сына участника президентской гонки в США Джо Байдена - Хантера.

Ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Источник 

Украина, США, помощь, Европа, Трамп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 сентября
24 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.