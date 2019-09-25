Трамп призвал Европу давать Украине больше денег

"Я настаиваю на том, чтобы Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?" - спросил Трамп, беседуя с журналистами "на полях" Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп заявил, что больше помощи Украине должны оказывать "Германия, Франция и другие страны".

Президент США также в очередной раз сообщил, что в конце июля у него состоялся "превосходный" телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого он не оказывал на него никакого давления.

"Когда вы увидите стенограмму разговора, которую, я предполагаю, вы увидите в определенный момент, вы поймете, что этот телефонный разговор был превосходным, он просто не мог быть лучше. И даже украинская сторона опубликовала заявление, что это был прекрасный разговор, и не оказывалось никакого давления", - сказал он.

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