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Спад эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце мая - ученые

18.05.2020 / 16:15
Команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая.

Об этом сообщает пресс-служба КПИ со ссылкой на результаты прогнозного моделирования с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation

Ученые обнаружили, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (с 6 мая по 20 мая) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных людей в день.

Ежедневное количество зарегистрированных случаев заболеваний граждан Украины
Дословно: "По результатам прогнозного моделирования команды проекта "ФОРСАЙТ COVID-19", такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных).

Для города Киева, в течение пятнадцатидневного отрезке времени (06.05.20 - 20.05.20) процесс развития пандемии пока более нестационарный с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" - 40-50 новых инфицированных в день.

Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проэкта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что укажет на начало спада пандемии".

Источник

коронавирус, ученые, спад
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