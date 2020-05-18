Митрополит Антоний объяснил, чему хочет научить людей Бог, попуская беды

Господь попускает страдания для изменения наших сердец, врачует скорби, благословляет нас, наполняет Своей любовью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в комментарии для портала «Православная жизнь» рассказал управляющий делами Украинской Православной церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Весь мир в Божьих руках. Жизнь каждого из нас принадлежит Господу, и Он решает, какой ей быть, предлагая человеку единственно правильный путь. Если же мы отказываемся от благословенного Богом предложения, не слушаемся, противоречим, то происходит необходимая корректировка - в нашу жизнь приходят скорби. Господь может сохранить человека от любого несчастия, но для нашего же спасения Бог попускает испытания», -рассказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что Господь хочет, чтобы мы презирали беды, которые нас посещают.

«Спаситель желает научить нас презирать беды, игнорировать их, потому что в этом и состоит избавление от бед. Когда мы научимся не обращать внимания на бури и несчастья, все беды в жизни закончатся, они просто перестанут нас волновать и брать над нами верх. Над всем будет стоять Живой Бог. Превыше всего будет добровольное послушание Его воле», - подчеркнул владыка.

По его словам, человека, который доверился Богу, не могут смутить невзгоды, поскольку он уже счастлив.

«Человека, живущего Богом, ничего не может смутить, сильно расстроить. Все его чаяния и надежды - в Боге, смысл жизни - в Нем, упование на Его силу и помощь, все мысли наполнены Божественными словами и отражают Небо. Бога у нас никто не может отнять. Мы можем только сами от Него отказаться», - отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, почему верующий человек видит окружающий мир через призму Божественной любви.

«Жизнь с Богом прекрасна и удивительна. Все напасти не властны над любящим Бога. Любящим Бога все содействует ко благу. Спасение наше в Божьих руках. Пришло время осознать это и впустить Бога в свою жизнь. Не следует зацикливаться на проблемах и бедах, они не должны захватить нас, у нас Один Господин - Господь наш Иисус Христос», - заключил архиерей.