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В епархиях УПЦ молились о жертвах политических репрессий

18.05.2020 / 16:42
В епархиях УПЦ молились о жертвах политических репрессий
Богослужение Источник: Центр информации УПЦ
День памяти жертв политических репрессий отмечается с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным насаждением коммунистической идеологии

Поминальные богослужения о жертвах сталинских репрессий прошли во всех епархиях Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, день памяти жертв политических репрессий отмечается с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным насаждением коммунистической идеологии.

«Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн возглавил Божественную литургию в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона. Во время богослужения архиерей вознес сугубые молитвы о жертвах политических репрессий и о прекращении пагубной эпидемии», - сообщили на сайте епархии.

Духовенство Мукачевской епархии совершило заупокойные литии за всех жертв «красного террора». После богослужений в храмах епархии прозвучал траурный перезвон.

«Память жертв политических репрессий в Украине отмечается в третье воскресенье мая. Традиционно в этот день в храмах Украинской Православной Церкви возносят заупокойные молитвы за тех, кто безвинно пострадал и принял мученическую смерть от безбожной власти», - отметили в пресс-службе епархии.

В Северодонецкой епархии митрополит Никодим на литургии совершил особые заупокойные молитвы по жертвам политических репрессий.

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии, архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Всех Святых земли Волынской, во время которой была возведена сугубая молитва о жертвах политических репрессий 1937-1938 годов.

Епископ Белогородский Сильвестр, ректор Киевской духовной академии и семинарии, после Божественной литургии в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы совершил заупокойную литию по жертвам политических репрессий.

«Нужно не только помнить, сегодня нужно напоминать - красный террор безбожный и античеловеческий в самом глубинном своем основании. Всякая попытка реабилитировать его из-за каких-то выдающихся государственных достижений, по сути, есть попытка антихристианская. История может повториться. История может повториться как отречение от памяти убиенных, как отречение от Бога, как новое идолопоклонство», - напомнил владыка.

Как сообщалось ранее, представители Украинской Православной Церкви в день памяти жертв политических репрессий отслужили на месте массовых захоронений в Быковнянском лесу литию о погибших в годы советской власти.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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